Romadailynews.it - Maggiore sicurezza al canile della Muratella, al via il servizio di portierato.

Leggi su Romadailynews.it

È partito ildie di prima accoglienza istituito presso ilcomunale di. Il contratto applicativo, concluso lunedì 20 gennaio con avvio immediato delle attività, è stato stipulato tra Roma Capitale e la società Urbe Vigilanza Spa: una scelta dell’amministrazione finalizzata a incrementare i livelli didell’area, garantendo un controllo attivo tutti i giorni per ventiquattro ore.Ilmesso in atto ricomprende diverse attività, che andranno a beneficio in primis degli animali accolti – recentemente vittime di un numero sempredi illeciti -, ma anche degli operatori dele dei futuri adottanti. Tra i compiti ricompresi nelrientra l’accoglienza e il controllo dei visitatori, la custodia di chiavi e oggetti smarriti e la gestione del parcheggio esterno.