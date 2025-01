Tuttivip.it - “Ma perché lo fate entrare?”. Incredulità al Grande Fratello, il nuovo concorrente arriva da Maria De Filippi

Nuovi ingressi e ripescaggi: ilnon smette di sorprendere. Durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato che questa edizione, già ricca di colpi di scena, proseguirà ancora per diversi mesi. Per mantenere alto l’interesse del pubblico, gli autori stanno preparando un doppio colpo di scena: nuovi inquilini pronti ae un inedito ripescaggio di sei ex concorrenti eliminati. Tra questi, solo quattro rientreranno ufficialmente in gara nella puntata di giovedì 23 gennaio.Accanto al ritorno dei vecchi protagonisti, si fa sempre più insistente una voce che sta facendo discutere il web. Amedeo Venza, noto esperto di gossip, ha rivelato che Mario Cusitore, celebre volto di Uomini e Donne, potrebbenella casa più spiata d’Italia.