Liberoquotidiano.it - M5s, fanno i manettari contro il governo ma scordano le indagini a casa loro

Il Movimento Cinquestelle ha presentato sia alla Camera che al Senato una nuova mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio nell'ambito di un filone d'indagine sul caso Visibilia. «Metteremo ilcon le spalle al muro», ha avvertito Giuseppe Conte. La vera notizia, però, non è tanto la richiesta di dimissioni del ministro di Fdi che sarà a processo dal 20 marzo, bensì il ritorno del giustizialismo grillino, la doppia faccia dell'ex premier e dei suoi: “il centrodestra, garantisti quando tocca a uno di. Tu chiamale, se vuoi, contraddizioni. Ieri l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, oggi deputata M5S, è stata condannata a un anno, cinque mesi e 23 giorni di carcere per i fatti di piazza San Carlo del 2017 in cui morirono due donne.