L' orologio da 42 000 euro indossato da Omar Sy a Parigi per la sfilata di Vuitton è una leggenda

Come ad ogni recente Settimana della Moda didedicata agli uomini,Sy ha approfittato delladi Louisper mostrarsi al pubblico. Martedì 21 gennaio, l'attore, che ha appena compiuto 47 anni, si è recato infatti alla Cour Carrée du Louvre per assistere allaAutunno-Inverno 2025-2026 di Pharrell Williams. Colui che ha «reinventato il dandy moderno», secondo il nostro fashion editor.Sy alladi LouisParis Fashion Week© Marc Piasecki, Getty ImagesSeduto in prima fila alladi Louisinsieme alla moglie Hélène, a Bradley Cooper e a Victor Wembanyama,Sy è sembrato divertirsi a guardare i modelli sfilare a passo spedito sulla passerella. Vestito con pantaloni neri, camicia bianca e cardigan di lana nero (che noi faremmo nostro volentieri), ha lasciato il segno soprattutto grazie a unben scelto.