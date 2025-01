Liberoquotidiano.it - "Lontana dalla moda cafona e volgare": il cappello di Melania? È un manifesto politico

Leggi su Liberoquotidiano.it

I suoi occhi non si vedono ma gli occhi del mondo son tutti su di lei. Il marito s'avvicina per schioccare sulle gote, già molto alte, ma il bacio andrà a vuoto. Perché la falda diè ampia. Talmente ampia da impedire non solo lo sguardo degli estranei, ma pure il bacetto del presidente consorte. Il bacino di The Donald, in Campidoglio, che si prodiga in un apostrofo rosa tanto ardito quanto inattuabile. Ed ecco. Più che una prima donna con, Lady Trump è un. Nascondersi per attirare lo sguardo? Magia del “male gaze”. Svelarsi per rivelarsi? Si potrebbe definire “teoria della tesa larga”. Ma ricapitoliamo. Il presidente si prodiga in un bacio proibito dalblu.a tesa larga che diventa, si diceva,. E sarà per quel suo invito alla distanza, sarà per quel suo richiamo allo sguardo maschile (il “male gaze” dell'uomo dietro la macchina da presa, tanto ricorda,, la Grace Kelly di “Caccia al ladro”), ma ildella first lady diventa un'immagine-simbolo che sollecita il meme e la caption facile.