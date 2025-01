Ilfattoquotidiano.it - “L’Oms ci ha fregato”: perché la strategia di Trump e dei suoi è autolesionistica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lunedì, dopo il suo insediamento, Donaldha firmato un ordine esecutivo che dà il via al ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Rivolgendosi ai media nello Studio Ovale,ha spiegato le sue motivazioni, affermando: “ci ha”.Come ho scritto nel primo capitolo del mio libro appena uscito Managing and Preventing Pandemics: Lessons From Covid-19, che ha analizzato come l’impreparazione abbia giocato un ruolo chiave nel mancato contenimento degli effetti mortali del Covid-19, per prepararsi efficacemente a future pandemie, i piani nazionali aggiornati da soli non sono sufficienti. È necessaria anche unasovranazionale che coordini gli sforzi di prevenzione tra i Paesi. Pertanto,, la cui missione è “promuovere la salute per tutti”, svolge un ruolo fondamentale nella gestione di una pandemia globale.