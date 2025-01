Inter-news.it - LIVE Sparta Praga-Inter 0-1: finisce il primo tempo

è la partita valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPTermina senza recupero ildi. Decide al dodicesimo il gol bellissimo di Lautaro Martinez, poi due palle-gol per Asllani e Barella non concretizzate. In mezzo la parata di Sommer in due tempi. Ora quindici minuti divallo.45?IL!38? Conclusione lontanissima di Wiesner, che ci prova più per non perdere il pallone e non far ripartire l’che provare a cercare veramente la porta.