Oasport.it - LIVE Scandicci-Bielsko Biala, Champions League volley femminile in DIRETTA: 12-15 avvio complicatissimo per le toscane

24-20 Frustata in parallela di Herbotssss!23-20 Seconda a punto di Nowicka.23-19 Mani out Antropova sulle mani di Piasecka.22-19 Primo tempo Nwakalor.21-19 Errore in bagher di ricostruzione Antropova.21-18 Diagonale al bacio di Antropova. Legnata in diagonale.20-18 ACEEE GRAZIANI, partita folle sinora della numero 13!19-18 ANTROPOVAA, staccata da rete trova il varco al centro per il sorpasso.TIME OUT18-18 Esplode sui polsi del libero polacco la parallela di Antropova da posto 1.17-18 Saltino oltre la linea dei 3 metri di Laak. Punto.16-18 In rete la palla bassa in servizio di Laak.15-18 Passa Borowczak tra le mani del muro.15-17 GRAZIANIII, CHE MUROO! Sulla pipe di Orzylowska.14-17 Murooo Graziani, il secondo personale: sul pallonetto di Borowczack.