Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: le ragazze di Lavarini ruggiscono, il terzo set è loro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Si ribalta la situazione. Muro milanese.0-2 Missile di Egonu che si scontra con il muro della russa. 3° punto a muro di Markova.0-1 Apre, ovviamente e come sempre, la russa Markova.set terminato.-Vakif2-1.25-22 Ci pensa Miriam Sylla a chiudere ilset! Time out chiamato dal coach della franchigia milanese.24-22 Bosetti stampa un muro in faccia ad Egonu ed accorcia l’.24-21 Azione incredibile. Difesa incredibile del Vakif che rimane su ogni pallone. Ci provano Orro ed Egonu ma alla fine chiude il punto la solita Markova.24-20 Attacco out! Che notizia! Set point per.23-20 Turche che stanno accorciando sumente fuori la ricezione di Sylla.Time out chiamato da.23-19 MARINA MARKOVA è straripante!! Ogni palla giocata è praticamente un punto per la russa.