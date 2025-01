Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: a 5 punti dal match le padrone di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-18 Velocissima delle turche che colgono impreparate le ragazze di Lavarini.22-17 Altro attacco vincente di Sylla!Il challenge aiuta. C’è il tocco! 21-17 Non trova le mani del muro Sylla.Time out per Lavarini.20-17 Markova riporta il Vakif a -3.20-16 Si distende molto Cebecioglu per sfondare la difesa milanese.20-15 Bel primo tempo di Heyrman.19-15 In rete Daalderop dai 9 metri.19-14 Alessia Orro lotta sottorete e alla fine tira fuori il coniglio dal cilindro!18-14 Bellissima palla di Daalderop. Manda fuori tempo tutta la prima linea del Vakif e fa +4.17-14 Errore in battuta di Egonu.17-13 La palla danza sul nastro e Van Ryk si fa beffare all’ultimo.Non c’è tocco.16-13 Finisce lungo l’attacco di Van Ryk! Brutta soluzione della canadese.