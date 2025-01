Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia, Champions League volley femminile in DIRETTA: le campionesse d’Italia per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la sesta giornata del gruppo A della2024-2025 di. E’ tempo dii battenti per ciò che riguarda la fase a gironi della massima competizione continentale. La corazzata allenata da Daniele Santarelli non può abbassare la guardia: quest’oggi la compagine veneta infatti deve ipotecare la prima posizione del girone, necessaria per la qualificazioneai quarti di finale.La Imoconon vuole interrompere il cammino immacolato intrapreso in questa stagione. Le venete hanno conquistato 31 successi su altrettante partite disputate, piazzando in bacheca già ladi due trofei – Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.