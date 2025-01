Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia, Champions League volley femminile in DIRETTA: alle 20.30 il via del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 Risuona al PalaVerde l’inno della.20.25 Termina ora il riscaldamento, tutto pronto per la cerimonia di presentazione dell’incontro.20.20 Occhio però perché ilnon è l’avversario più morbido da affrontare. La formazione polacca è un team con credenziali: prima posizione provvisoria nel campionato locale e seconda posizione nel girone di, a una sola lunghezza di distacco da. In virtù del 3-1 rifilato dalla Imoco a, la compaginenata da Michal Masek è obbligata a sbancare il Pala Verde senza concedere nemmeno un parziale, missione assai proibitiva da compiere.20.15 La Imoconon vuole interrompere il cammino immacolato intrapreso in questa stagione. Le venete hanno conquistato 31 successi su altrettante partite disputate, piazzando in bacheca già la bellezza di due trofei – Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.