Litiga con il fidanzatino e lui diffonde il video hard girato insieme

Porto San Giorgio (Fermo), 22 gennaio 2025 - La fidanzatina lo lascia e lui, per vendicarsi, pubblica sul web ila luci rossein un momento di intimità. Un comportamento che costerà caro ad un 17enne di Porto San Giorgio che è finito nella rete dei carabinieri a seguito di un’operazione per contrastare il fenomeno del cosiddetto revenge porn, che colpisce in modo particolare i più giovani, estremamente vulnerabili in nell’attuale contesto sociale già complesso. Caso di revenge porn. Costringono 13enne a girare une poi lo diffondono L’articolata indagine è nata dalla segnalazione di una minorenne che, grazie al supporto dei genitori, ha trovato il coraggio di denunciare quello che le stava accadendo. I due avevano una relazione da diverso tempo e, durante un momento di intimità, avevano deciso di filmarsi, con il patto che queldovesse rimanere un loro segreto.