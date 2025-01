Dilei.it - L’Isola dei Famosi, Veronica Gentili in vantaggio su tutte: possibile nuova conduttrice

Uno dei temi caldi in casa Mediaset è senza dubbiodei. Non si mette in dubbio l’intenzione di proporre unastagione del reality, anzi. La discussione in atto riguarda unicamente la. Dopo Ilary Blasi l’esperimento Vladimir Luxuria non ha funzionato. Chi prenderà il suo posto adesso?Non sarà Elenoire CasalegnoIn queste dinamiche televisive si prende sempre meno in considerazione il volere del pubblico. Scandagliando i social, infatti, risulta chiaro come dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria dedeia salvarsi sia stata unicamente Elenoire Casalegno.Da casa la vorrebbero in studio, promossa dunque da inviata a. Lei, dal canto suo, si era detta interessata all’ipotesi. Sembra che Mediaset l’abbia proposta durante il tavolo di discussione con Banijay (casa di produzione che realizza questo reality e numerosi altri programmi).