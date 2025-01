Anticipazionitv.it - L’Isola dei Famosi 2025, riunioni per la nuova conduttrice: i nomi

deiè ancora avvolta nel mistero, con numerose incognite che riguardano il futuro del programma. La ricerca di unaè uno dei temi centrali, dopo l’uscita di scena di Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset e Banijay sono al lavoro per individuare il volto giusto che possa ridare linfa vitale a uno show che negli ultimi anni ha subito un calo di ascolti.Isola dei: la ricerca dellaSecondo quanto riportato da Tvblog, sono in corso delle “convulse” per decidere chi prenderà le redini del programma. Tra iinizialmente circolati c’era quello di Ilary Blasi, ma sembra che non tornerà alla conduzione. “Si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci”, riportano le fonti vicine alla produzione, ma nessuna delle due avrebbe ottenuto il consenso unanime.