L’incendio al capannone. Il carro potrebbe sfilare comunque

Follonica (Grosseto), 21 gennaio 2025 – Hanno lavorato tutta la notte. Per cercare di salvare più materiale possibile. E il carnevale di Follonica dovrebbe (anche se il condizionale rimane d’obbligo) non perdere alcun protagonista alle prossime sfilate che inizieranno domenica 2 febbraio. Ildel rione Pratoranieri, infatti, è stato fortemente danneggiato. Fortunatamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, tramite l’utilizzo degli autoprotettori ad aria e delle manichette, è penetrata all’interno delprima che le fiamme avvolgessero tutto iled ha provveduto ad estinguere le fiamme evitando che le stesse si propagassero a tutta la struttura. Ieri il sindaco Matteo Buoncristiani ha fatto oggi un sopralluogo per verificare le condizioni del, così come dell’azienda adiacente, parlando sia con il titolare dell’attività (che è anche il titolare deldove si trovano i carri) sia con i carristi e i rappresentanti dei rioni coinvolti.