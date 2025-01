Quifinanza.it - L’impatto dell’IA sui posti di lavoro è minimo, solo il 3% delle azinede italiane licenzia

Leggi su Quifinanza.it

dell‘intelligenza artificiale sul mondo delsi sta rivelando molto minore del previsto. Secondo un sondaggio condotto dal Boston Consulting Group (Bcg), soltanto il 7%aziende a livello globale prevede di ridurre il proprio personale a causa. Una percentuale che in Italia scende addirittura al 3%.Rimane la difficoltà di trasformare questa tecnologia in un aumento del valore aggiunto e della produttività. Moltissime società sono interessate a implementare soluzioni di vario tipo legate all’intelligenza artificiale, ma ancora relativamente poche riescono a riscontrare effetti tangibili su fatturato e produzione. Cruciale aumentare il livello di competenza del personale in questo ambito.L’IA non ti ruba ilDurante il primo periodo di successo commerciale dell’Intelligenza artificiale, all’inizio del 2023, erano sorte preoccupazioni molto serie sulla possibilità che le applicazioni dei chatbot a livello aziendale potessero causare una crisi occupazionale.