Bergamonews.it - Lega sempre più Lombarda: Sala eletto vice di Romeo, Belotti e Anelli entrano nella segreteria regionale

Bergamo. Nel 2012 fu “la notte delle scope”. Erano i tempi di Bossi e di Maroni, due assi di unache non, a conti fatti e con il rammarico dei nostalgici, quelli puri, c’è più. Erano anche i tempi più neri del Carroccio, quelli di un partito che, sull’orlo di una crisi di nervi, per toccarla piano, rischiava di scomparire dallo scenario politico nazionale. Tanto che, proprio per come fu ribattezzata, servì un’azione di forza proprio per “ripulire il pollaio”.Oggi, a distanza di 13 anni, la situazione non ha certo tinte così drammatiche, ma, in un certo senso, a leggerla bene, la pulizia, che a una frangia sembra evidentemente necessaria, è comunque cominciata. Sì, in maniera meno plateale, è vero, ma il concetto sembra davvero essere lo stesso. E forse, più che di pulizia, sembra giusto parlare d’ordine.