Sport.quotidiano.net - Le promozioni. Avviata la prevendita dei biglietti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Doppia opportunità per i tifosi azzurri. In primo luogo gli abbonati potranno acquistare per altre persone a prezzo promozionale fino a 4per la sfida di sabato prossimo alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena col Bologna. L’offerta è valida all’Empoli Store, all’Unione Club Azzurri oppure online sul sito dell’Empoli Fc. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno un biglietto per Empoli-Bologna, oltre agli abbonati, avranno poi la possibilità di acquistare in prelazione un massimo di due tagliandi per la successiva gara casalinga contro il Milan. La prelazione sarà valida per i settori di Maratona Superiore, Tribuna Laterale Nord, Curva Nord e Curva Nord/Ovest. Prelazione che sarà possibile attivare soltanto se si sarà conservato il tagliando della partita Empoli-Bologna.