Amica.it - Le prime campagne moda PE 2025 sono già qui

Leggi su Amica.it

Con la primavera estatealle porte, laanticipa le tendenze e i suoi protagonisti presentando leadv. Con storie che mescolano stile, cultura e fantasia, protagonisti iconici, atmosfere cinematografiche e visioni creative, la PE25 promette di lasciare il segno. Da Gucci a Prada passando per tutte le altre Maison più importanti, ecco chii volti scelti per raccontare le storie didel domani.I protagonisti delleprimavera estateL’asta per accaparrarsi celebrity e volti iconici iniziata mesi fa ha dato i suoi frutti. Punto forte delle, anche per la primavera estatei loro testimonial, capaci di interpretare non solo i valori del brand ma anche rappresentare un lifestyle a 360 gradi.