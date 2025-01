Ilgiorno.it - Le donne e l’architettura: "Cosa manca a Milano?. Spazi pensati al femminile"

Un "assessorato alla Democrazia", il mezzo per giungere ad una città progettata per rispondere ai diritti di tutte le categorie sociali, auto comprese. È la soluzione suggerita da Clara Rognoni Valeriani, architetta, libera professionista nell’ambito della progettazione e realizzazione architettonica, direzione lavori, sicurezza cantieri, consulenze normative edilizie, urbanistiche, perizie. Ha coordinato il seminario “Osservatorio Metropolitano” tenutosi nei giorni scorsi intitolato “La città delle” e racconta di seguito la sua visione. Si è mai sentita esclusa in quanto donna nella sua professione di architetto? "Lesi arrendono a priori e ritengono di avere un ruolo che non dovrebbero avere. Io mi occupo di edilizia, faccio un lavoro in cui moltissime volte mi sono sentita esclusa, provi lei ad andare davanti a un capo cantiere o a un fabbro.