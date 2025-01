Lazza dei record a Milano show monstre con parata di ospiti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è il ragazzo dei: secondo classificato a Sanremo 2023 con ‘Cenere’, unico rapper solista in Italia ad essersi aggiudicato un Disco di Diamante per un album, è l’artista italiano con più certificazioni del 2024 secondo dati Fimi. Ma non basta. Anche dal vivo Jacoporini, questo il nome all’anagrafe, non delude le aspettative. Dopo il successo delle prime tappe, arriva all’Unipol Forum dicalando un poker di quattro sold out per il suo Locura Tour 2025, la nuova avventura live che animerà per tutto gennaio i principali palazzetti italiani, e che da mesi ha registrato l’en plein di tutto esaurito nelle sue 11 date. Un tour, la sua seconda volta nei palazzetti, oltre due ore di musica e una setlist di 39 brani, curata nei minimi dettagli, che ospita sul palco milanese il meglio della scena rap italiana come Kid Yugi (con cui duetta sulle note di ‘Mezze verità’), Ghali (in ‘Ghetto Superstar’), Noyz, Capo Plaza, Tony Effe, Tedua e Sfera Ebbasta.