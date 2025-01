Ilnapolista.it - L’attacco della Juventus fa cilecca, Motta aspetta Kolo Muani come l’acqua nel deserto

fa, lo si è visto anche ieri nel match di Champions contro il Club Brugge (avversario abbordabile) terminato 0-0. Nico Gonzalez è stato schierato titolarecentravanti, preferendolo a Dusan Vlahovic subentrato, ma non si è rivelata una gran mossa da parte del tecnico Thiagoè un rebus, in attesa diLa Gazzetta dello Sport scrive:Lanon poteva pensare a un modo migliore per festeggiare l’ufficializzazione di, attesa nelle prossime ore. Lo 0-0 di Bruges è un po’un tappeto rosso per la nuova puntaSignora. Ieri prima con il falso 9 (Nico Gonzalez) e poi nel finale con quello originale (Vlahovic) non è cambiato il risultato in Champions. Pochi pericoli e zero gol. Se l’argentino ha pasticciato nell’unica occasione potenzialmente da bollino nero, il serbo sta diventando sempre di più un caso.