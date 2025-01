.com - Lapponia con Sergio Muniz e Miriam Mesturino debutta al Nino Manfredi di Ostia

Al Teatrova in scenacon, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso, per la regia di Ferdinando CerianiFinlandia, tanta neve e una domanda campale: Babbo Natale esiste? È da qui che prende il via, commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in Sud America scritta da Marc Angelet e Cristina Clemente, che approda al Teatro Nino Manfredi di(qui il sito internet ufficiale) interpretata da, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso, in scena da giovedì 23 gennaio a domenica 2 febbraio. La versione italiana è di Pino Tierno, la regia di Ferdinando Ceriani.Guarda la video intervista a– La tramaMonica, il marito spagnolo Ramon e il loro figlio Giuliano sono andati inper trascorrere le vacanze di Natale con la sorella di Monica –Silvia – il suo compagno finlandese Olavi e la loro figlia di quattro anni Ania.