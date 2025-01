Ilgiorno.it - Laghetto ancora all’asta. Sconto per chi acquista. Offerte entro il 7 febbraio

Il lago di Corno Giovine di nuovo in vendita. La pozza d’acqua utilizzata per la pesca sportiva con annesso il bar è stata di nuovo messadal Comune e si attendonoal rialzo: si spera possa andare meglio rispetto alla prima gara andata deserta in maniera un po’ inaspettata perchè, durante la prima fase relativa all’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse, un paio di soggetti interessati si erano fatti avanti. La base d’asta era stata fissata a 78 mila euro; ora ilprezzo scende a 70 mila euro.il prossimo 7si potranno presentare leal rialzo.