La vescova di Washington affronta Trump | Abbia pietà di gay e migranti Il tycoon stizzito in chiesa

, 22 gennaio 2025 – “per le minoranze”. La prima voce di dissenso civile negli Usa diarriva dallaepiscopale. Dal pulpito Marianne Budde, vescovo donna – come tante ce ne sono tra gli anglicani – si è rivolta direttamente al neo presidente, che era seduto tra le panche dellaNational Cathedral per il tradizionale National Prayer Service, ieri: “Le chiedo di aver misericordia, signor presidente", ha detto l'alta prelata evocando la "paura" che ha detto di percepire in tutto il Paese: "Ci sono gay, lesbiche e ragazzi transgender in famiglie sia democratiche che repubblicane e indipendenti". La Budde ha poi chiesto poi di avere uno sguardo buono sulle persone che "lavorano nelle nostre fattorie, puliscono le nostre case e i nostri uffici, lavorano negli impianti del pollame e della carne, che lavano i piatti dopo che ceniamo nei ristoranti e fanno il turno di notte negli ospedali: forse non sono cittadini, forse non hanno i documenti a posto - ha aggiunto -, ma la maggioranza degli immigrati non sono criminali".