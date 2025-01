Ilgiorno.it - La vecchia funicolare. Una sperenza per ripartire

Dopo quasi mezzo secolo di stop è arrivato il momento di tornare in funzione per ladi Alta Valle Intelvi, inaugurata nel 1907 per collegare il Belvedere con il lago e ferma dal 1977. Ieri in Regione è stata approvata una mozione, promossa dal consigliere Anna Dotti di Fratelli d’Italia, per individuare i fondi necessari al suo recupero. Una vittoria per il comitato che ormai da trent’anni si batte per il suo ripristino. "Quella che collega Santa Margherita di Valsolda con il Belvedere di Lanzo è una delle tre funicolari storiche italiane di proprietà di Regione Lombardia - spiega la consigliera Dotti - Nello specifico, la concessione regionale è scaduta nel 1977, anno dal quale l’impianto risulta essere inattivo, poiché, a seguito di richiesta della riconsegna dell’impianto all’ultima società concessionaria, il diniego di quest’ultima ha causato l’interruzione del servizio pubblico".