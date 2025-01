Amica.it - La tendenza #Nomascara sposta il focus sulle labbra

Se per molto tempo nel trucco si è proceduto per addizione, stratificando formule e texture, per un effetto filtro a prova di cinepresa, oggi sembra accadere l’esatto opposto. Il make up si semplifica, diventa veloce anche quando professionale, spesso addirittura intuitivo nelle formule e nelle tecniche di applicazione: si procede per sottrazione come dimostra lache sta spopolando sui social. Addio trucco occhi, dunque! Almeno per qualche tempo. E per chi vuole, ovviamente. Così ildiventano le: da scolpire, disegnare, rimpolpare, illuminare e definire alla perfezione.e les’illuminano e coloranoDel resto, c’era da aspettarselo! «Già nel 2024 lesono state al centro dell’attenzione – spiega Laura Portomeo, make up artist e founder di Lace Beauty -.