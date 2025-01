La sicurezza antisismica in Ivs Group parla bergamasco | 12 milioni di investimenti con Seriana Spa

Bergamonews.it - La sicurezza antisismica in Ivs Group parla bergamasco: 1,2 milioni di investimenti con Seriana Spa

Bergamo. “Credo che ogni azienda dovrebbe interrogarsi se potrebbe fare qualcosa per migliorare la situazione valutazione dei rischi connessi all’attività svolta all’interno dei propri fabbricati. Se la risposta è affermativa, allora dovrebbe farlo”.Ad affermarlo è Antonio Villa, ingegnere ambientale, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ivs, marchio di riferimento nel settore del food service, in particolare nel mercato dei distributori automatici di bevande e snack, dove è leader in Italia e secondo operatore in Europa.Un vero e proprio big player nel settore, con un parco di oltre 290mila distributori che erogano più di 800di consumazioni l’anno per grandi e piccole imprese, enti pubblici e luoghi di transito passeggeri e di viaggio e ben 128 filiali operanti su tutto il territorio italiano, oltre che in Spagna, Francia, Svizzera, Germania e Portogallo.