Davidemaggio.it - La Presidente della Commissione di Vigilanza Rai Floridia: “La maggioranza boicotta la commissione, questo si chiama ricatto”

La nomina delRai si sta facendo più complicata del previsto. Il nome di Simona Agnes, proposto dalladi Governo, sembra non andare a genio all’opposizione, che non la vota. Dall’altra parte, i membri del centro destra indiRai disertano gli appuntamenti. Il risultato? Uno stallo a dir poco imbarazzante. A lamentarsisituazione, è ladi, Barbara, intervenuta oggi a Un giorno da pecora: Sono in vacanza, ho labloccataesordisce così con una risata che cela disapprovazione. La “vacanza” a cui si riferisce la senatrice del Movimento 5 Stelle è dovuta al mancato avvio dei lavori in. Nell’ennesima udienza convocata per questa mattina, infatti, erano presenti solo cinque membri, lei inclusa.