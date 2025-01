Quotidiano.net - La piccola Sofia ritrovata dopo un rapimento lampo e la mobilitazione di Cosenza. “Eravamo tutti in strada: la sofferenza e la gioia”

, 22 gennaio 2025 – Mentre racconta laper ritrovare la neonata rapita ieri adalla poliziapoche ore, la voce al telefono è commossa. Il ruolo è quello di portavoce del questore di, Giuseppe Cannizzaro. L'uomo e la donna che portano via la neonata dalla clinica Sacro Cuore di, 21 gennaio 2025. I due sono stati fermati con la neonata in auto dalla polizia a Castrolibero. ANSA / FRANCO ARENA Mentre le indagini della Squadra mobile proseguono per capiregli aspetti di una vicenda sconcertante – la rapitrice, arrestata con il marito, aveva simulato la gravidanza, così almeno si deduce da quello che scriveva sui social - resta l’emozione “di una città intera che si è mobilitata. Abbiamo patito anche noi, assieme alla famiglia”, racconta al telefono la portavoce.