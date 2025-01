Ilfattoquotidiano.it - La papera di Szcz?sny, il rinvio goffo di Trubin, i due rigori: tutte le follie di Benfica-Barcellona 4-5, il pazzo match di Champions League

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una partita semplicemente incredibile. Ilvince per 4-5 unassurdo in casa del. I portoghesi dominano il primo tempo con una tripletta di Pavlidis, mentre per i catalani va a segno Lewandowski su rigore. Nella ripresa un altro penalty del bomber polacco, una gol di Garcia e una doppietta di Raphinha (gol vittoria nell’ultimo minuto di recupero) consentono al Barça di ottenere i tre punti nonostante un autogol di Araujo. La squadra di Flik, prossima avversaria dell’Atalanta, è sicura di accedere direttamente agli ottavi di finale evitando i playoff. Nella sua sua spettacolarità, ilsi è contraddistinto non solo per il numero di gol, ma anche per come alcuni di questi sono arrivati. E immancabili episodi arbitrali destinati a far discutere.Il primo sbalorditivo colpo di scena riguarda l’ex portiere della Juventus Wojciech Szcz?sny.