La pace di Trump spaventa l’Ucraina e Zelensky vede vicina la disfatta

Da spauracchio da esorcizzare, a causa delle continue aperture a Vladimir Putin durante la campagna elettorale, a presenza ingombrante con cui Volodymyrdovrà ora fare i conti, ora che Donaldsi è insediato alla Casa Bianca. È ormai evidente che, con il tycoon, la politica estera americana, perseguita dall’ex presidente Joe Biden, apertamente schierato a fianco di Kiev, subirà una decisa sterzata che potrebbe culminare in un progressivo disimpegno dal conflitto in Ucraina.Ne è consapevole il leader dell’ex repubblica sovietica, il cui esercito si trova in difficoltà sempre più marcate, che negli ultimi giorni non ha smesso di lanciare segnali concilianti a, definendolo “un uomo dai solidi principi” cadi portare all’agognata conclusione del conflitto, precisando però che questa non potrà che essere “unagiusta”.