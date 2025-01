Ilgiorno.it - La nuova stagione delle aree verdi. Più alberi, campi sportivi e giochi

Leggi su Ilgiorno.it

Sarà un 2025 di restyling per ledella città. La Giunta ha annunciato l’altro ieri un piano di interventi che ridaranno vigore e decoro a sette giardini pubblici monzesi, con nuove alberature e rifacimento di alcuni vialetti, per un investimento complessivo di 1.5 milioni di euro. In realtà già da alcuni giorni i parchi pubblici cittadini sono interessati da lavori per rinnovare gli elementi d’arredo, dalla pavimentazione ai. I primi interventi sono iniziati lo scorso 15 gennaio, altri partiranno in momenti diversi, ma comunque entro l’estate, e tutti nelle periferie. In via Pier della Francesca, nel quartiere San Donato, ida basket e calcio saranno completamente rinnovati. Il campo da basket verrà realizzato in materiali “antirumore“ in grado di ridurre l’impatto acustico dei rimbalzi della palla, mentre il fondo naturale del campo da calcio verrà trasformato con la posa di un nuovo tappeto sintetico.