La moda d’avanguardia per l’uomo

Dhruv Kapoor per la prossima stagione ha dato vita a una perfetta sinfonia di stampe, colori e design combinando note di tradizione e progresso. Ispirandosi al massimalismo che caratterizza i costumi tradizionali della cultura indiana, Kapoor ha rielaborato i capi tipici - come il sari e i pantaloni dhoti - trasformandoli in capi street.Dalla cultura indiana è stata presa anche la palette colori, dal verde henna al blu elettrico che, utilizzati su tessuti speciali come i denim ricamati e i cotoni texturizzati, danno vita a outfit ricercati che non peccano certo in stile. Stratificazioni e ricami vengono magistralmente combinati con materiali leggeri e moderni, generando un contrasto vincente. Sfila in passerella anche un tributo al Ajrakh, una tradizionale e minuziosa tecnica di stampa tessile che realizza motivi intrecciati unici.