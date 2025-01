La foresta fa di Matheus Cunha l’obiettivo di gennaio

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Secondo quanto riferito, il Nottingham Forest ha fatto dell’attaccante dei Wolvesla sua massima priorità per la finestra di mercato dimentre mirano a rafforzare la loro squadra e spingere per un piazzamento tra i primi quattro.Il club del City Ground non vede l’ora di ingaggiare un nuovo attaccante prima della scadenza del trasferimento, con il Daily Mail che rivela cheè identificato come il loro obiettivo principale. Tuttavia, il 25enne nazionale brasiliano ha attirato l’interesse di diversi giganti della Premier League.Arsenal, Chelsea e Tottenham tra i club legati all’attaccante. Ma nonostante la forte concorrenza, il Forest rimane determinato a inseguire, che ha segnato 10 gol in questa stagione.“Le trattative per un trasferimento sono andate avanti bene e c’è fiducia che l’accordo si realizzerà” – quale grande nome si sta avvicinando all’adesione all’Arsenal?Nella ricerca di un attaccante, Forest ha recentemente presentato un’offerta da 22 milioni di sterline per Yoane Wissa del Brentford, che è stata respinta.