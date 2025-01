Gamberorosso.it - La donna imprenditrice di moda che ha inventato i Baci Perugina: piccolo viaggio tra i vicoli di Perugia

L’appuntamento è al centro storico di, all’angolo tra via dei Cartolari e via Alessi, davanti all’elegante palazzo Ansidei di Catrano. Parte immediatamente l’immaginazione sulla vita lussuosa dell’ante-litteram nel settore food e: Luisa Spagnoli. Ricca lo è diventata ma partendo dai sotterranei di quello stesso palazzo, al numero 23. Un anonimo cancello in ferro si apre su una breve rampa sconnessa. Una porta in ferro e vetro era l’ingresso attraverso il quale gli oltre 50 operai e dirigenti si ripartivano nei quattro piani sotto il livello stradale ma arriverà ad avere più di cento dipendenti alla fine della Grande Guerra, quasi tutte donne. Benvenuti nella prima fabbrica della Societàper la fabbricazione dei confetti, chiusa nel 1922 per il trasferimento in locali più spaziosi.