’La dolce villa’, su Netflix il film che parla senese

Arriva suil 13 febbraio ilLavilla, con Scott Foley, Maia Reficco, Violante Placido e Giuseppe Futia, girato anche in Toscana ad aprile 2024 in Val d’Orcia nei comuni di Montepulciano, Pienza e San Quirico d’Orcia. Il, ricorda Toscanacommission, "racconta la storia di un imprenditore di successo che si reca in Italia per impedire a sua figlia di restaurare una villa in rovina. L’Italia, tuttavia, ha in serbo per lui altri piani". Il, diretto dallo statunitense Mark Waters, ha trovato ambientazione in alcuni splendidi angoli della nostra provincia: da palazzo del Capitano a piazza Grande a Montepulciano, al Belvedere a Pienza, a San Quirico d’Orcia, in luoghi che spesso hanno attratto le telecamere del cinema o delle campagne pubblicitarie, per il loro altissimo valore identitario.