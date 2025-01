La Corte penale internazionale | Abbiamo chiesto chiarimenti all’Italia sul caso Almasri Habish

Leggi su Open.online

«Njeem Osamaè stato localizzato a Torino il 19 gennaio ed è stato arrestato con successo. L’indagato è stato tenuto in custodia in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua consegna alla. Su richiesta e nel pieno rispetto delle autorità italiane, lasi è deliberatamente astenuta dal commentare pubblicamente l’arresto. Il 21 gennaio, senza preavviso o consultazione con lasarebbe stato rilasciato e riportato in Libia. Lasta cercando, e non ha ancora ottenuto, una verifica da parte delle autorità sui passi compiuti». Queste le parole dellasuldel comandante libico fermato questa domenica a Torino, in esecuzione di un mandato di arrestoe rilasciato subito dopo. Il comandante libico arrestato e poi rilasciato (e rimpatriato su un volo di Stato per Tripoli)viene da molte fonti indicato come il responsabile della prigione di Mitiga (Tripoli), struttura, dove avvengono torture, in cui finiscono in cella oppositori politici e terroristi dello Stato Islamico.