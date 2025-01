Gamberorosso.it - La chiusura del ristorante di Accursio Craparo e la maledizione di Modica. Cosa succede al fine dining siciliano

Leggi su Gamberorosso.it

La recentissima notizia delladi “”, famoso” diBassa, (e il riposizionamento all’interno della sua trattoria “Radici”, con l’inevitabile perdita del “macaron” Michelin) ha forse stupito molti ma non è parsa inaspettata a coloro che, per svariate ragioni, conoscono a fondo la storia della magnifica città tardo-barocca iblea e, nello specifico, pure l’evoluzione nel tempo della sua variegata offerta food. Unaè comunque certa:e la Sicilia perdono qualdi consolidato e importante (nulla si ripropone mai negli stessi termini e con le stesse modalità: “la Storia non concede bis”!),, cuisinier di grande talento, sublime eleganza esecutiva, equilibri e armonie innovative e visionarie, conoscenza tecnica e di prodotti fuori dal comune, continuerà il suo percorso professionale in forme e contenuti necessariamente differenti.