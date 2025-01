Lanazione.it - ’La Bomba’ cronaca di una strage mancata solo per una casualità

‘Laè il titolo dello spettacolo scritto dal giornalista Marco Lorenzoni che andrà in scena venerdì 24, alle 21.15, alla Saletta/ridotto del Teatro Mascagni di Chiusi, la città dell’autore. Un titolo diretto, esplicito, che richiama il fatto diche intende rievocare. "Il 23 aprile 1974, la Casa del Popolo di Moiano, frazione di Città della Pieve, a pochi passi da Chiusi – racconta Lorenzoni – subì un attentato, scoppiò un ordigno cheper caso non fece vittime: la quantità di tritolo era il doppio di quella che provocò otto morti un mese dopo a Brescia, in piazza della Loggia". "Si trattò di un attentato di matrice fascista – prosegue l’autore – contro un luogo simbolo della sinistra umbra, che proiettò Moiano e tutto il territorio dalla tranquillità di provincia alle cronache nazionali, nel pieno del vortice sanguinoso di quel periodo".