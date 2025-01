Juventusnews24.com - Koopmeiners bocciato dopo Club Brugge Juve: «Ammonizione ed errori, questa è la sua partita». I giudizi dei giornali

di RedazionentusNews24: ilo sulla prestazione dell'olandese in Champions. I commenti deisportivi, nella loro edizione odierna, analizzano la prestazione di Teunin Champions League contro il. L'olandese risulta essere tra i peggiori della, con voti ben al di sotto della sufficienza per la prestazione offerta in campo.Commenta così, ad esempio, la Gazzetta dello Sport: «Ritorna a fare la mezzala, il ruolo in cui dovrebbe trovarsi più a suo agio, ma finisce per ritrovarsi solo in difesa. Ammonito nel primo tempo,, non trova la porta».