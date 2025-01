Serieanews.com - Juventus, Thiago Motta sotto accusa: i 4 punti che inchiodano il tecnico

è finito: quattro “capi d’imputazione” sul: i 4cheil– SerieanewsIl pareggio senza gol contro il Brugge in Champions League ha riacceso le polemiche attorno alladi. La squadra bianconera, ferma a 37in Serie A e con un sorprendente 13 pareggi in 21 partite, continua a faticareil profilo dei risultati.Nonostante un gioco che in alcune fasi sembra fluido e ben organizzato, la Juve non riesce a concretizzare. E la sensazione che si sta facendo largo è che ci sia troppo possesso palla e troppo poca incisività. Vediamo, quindi, quali sono i quattro “capi d’” che pendono sulla testa diin questo momento.Possesso palla sterile: pochi tiri e golUna delle critiche più diffuse riguarda il fatto che lariesce a dominare il gioco fino alla trequarti avversaria, ma spesso non sa come finalizzare.