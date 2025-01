Sport.quotidiano.net - Juventus, altro pari: col Bruges poco dall’attacco. Giuntoli cerca il difensore: ora c’è Veiga

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 22 gennaio 2025 – A volte le statistiche raccontano praticamente tutto di una partita e-Juve è, da tutti i punti di vista, uno zero a zero certificato. Un tiro in porta in tutto il match, xG previsti 0.60 per i belgi e 0.53 per i bianconeri, una grande occasione a testa nell’arco dei novanta minuti e una sola parata dei portieri. Insomma, aspettacolo e il risultato ne è stato una naturale conseguenza, solo che ai padroni di casa, nell’ottica dell’accesso ai playoff, il puntone va benissimo, mentre alla Juve, che provava lo sbarco agli ottavi, decisamente meno. I bianconeri, ora a 12, potrebbero veder allontanarsi l’Inter, oggi con lo Sparta, il Brest, che gioca con lo Shakhtar, l’Arsenal, che dovrebbe fare sol boccone della Dinamo Zagabria, e il Bayern Monaco, impegnato a Rotterdam.