Juventus, altro pareggio! Questa volta col Club Brugge. Top 8 lontana

Lapareggia 0-0 contro ildopo una partita deludente e noiosa giocata in Belgio. Per la squadra allenata da Thiago Motta la top 8 è sempre più distante.PARI – Laha ottenuto una reti inviolate contro il, assicurandosi così l’accesso ai playoff di Champions League. Nel penultimo turno della fase campionato, la squadra guidata da Thiago Motta ha raggiunto quota 12 punti, garantendosi una posizione tra la nona e la ventiquattresima in classifica. Al Jan Breydel Stadium, il primo tempo si è concluso senza particolari emozioni, con entrambe le squadre incapaci di creare occasioni significative. Laha mantenuto il possesso palla, cercando di costruire azioni offensive attraverso Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma la difesa del Bruges ha retto bene, impedendo ai bianconeri di rendersi pericolosi.