Movieplayer.it - Jennifer Aniston causa della (presunta) crisi matrimoniale di Barak Obama? Le voci impazzano sul web

Leggi su Movieplayer.it

Tornano a riaffacciarsi con prepotenza in rete ledi una relazione tra la star di Friends e l'ex Presidente americano. Non si placano leche vedrebberocoinvolta in una relazione sentimentale con. Secondo i rumor, la star di Friends sarebbe laseparazione didalla moglie, separazione "dimostrata" da recenti apparizioni pubbliche dell'ex Presidente americano senza Michelle al suo fianco. A dare il via al pettegolezzo susarebbe stato un articolo di InTouch intitolato The Truth About Jen & Barack, in cui si alludeva all'ipotetica relazione. Le teorie sulla loro frequentazione si sono poi diffuse a macchia d'olio di pari passo con i rumorseparazione degli. Durante un'apparizione .