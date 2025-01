Anteprima24.it - Jabil, il vescovo scrive a Urso: “Ministro salvi Marcianise”

Tempo di lettura: 3 minuti“Gentile, a distanza di due anni esatti, sento il dovere pastorale di rivolgermi nuovamente a Lei e, sempre con spirito umile e rispettoso, di disturbarla per chiederle aiuto, non per noi, ma per la nostra gente: i lavoratori delladiche, ancora una volta, rischiano di perdere tutto e di rimanere senza speranza”. Inizia così la lettera che ildi Caserta e Arcidi Capua Pietro Lagnese invia al responsabile del Ministero delle Imprese e Made in Italy (Mimit) Adolfoper chiedergli, “nell’Anno Giubilare dedicato alla Speranza”, un intervento risolutore per la vertenza, ormai giunta alle battute conclusive, visto che per marzo la multinazionale Usa dell’elettronica ha deciso di cessare l’attività e di lasciare(Caserta) e l’Italia.