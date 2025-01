Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Il Drago e il Camaleonte di Ryo Ishiyama

A causa di un evento inspiegabile ilka di successo Garyo Hanagami e uno dei suoi assistenti, Shinobu Miyama, invertono i propri corpi trovandosi a vivere l’uno la vita dell’altro. Riuscirà Garyo “il” a ripartire dal basso per raggiungere nuovamente le vette della fama e il novellino Shinobu “il” a mantenere il livello del suo maestro? Uno scambio di corpi in salsa battle sh?nen che esplora il dietro le quinte del lavoro deika tra ambizione, invidia e competitività. J-POPIle ildi Ryo, la serie vincitrice del prestigioso Japan Cartoonists Association Award 2024.Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 29 gennaio.Dopo un banale incidente, il genialeka Garyo Hanagami e Shinobu Miyama, un disegnatore sconosciuto che nutre nei suoi confronti un odio morboso, si ritrovano l’uno del corpo dell’altro! Grazie al suo talento nell’imitare lo stile di chiunque e a una totale mancanza di scrupoli, Shinobu si gode la fama e i privilegi della sua nuova posizione.