Italiano residente a Roma ucciso a Sousse: si indaga sulla morte dell'ex professore Paolo Corsi

Un cittadino, è stato trovato morto nella sua casa a, in Tunisia., un 70enne originario di Ripatransone (Ascoli Piceno), risiedeva principalmente a, dove vivono una sorella anziana e un nipote., exdi latino e greco, possedeva una casa per le vacanze nel Paese nordafricano. Secondo le prime ricostruzioni, è stato vittima di un’aggressione durante la quale gli sono stati sottratti l’auto e il cellulare. La dinamica del delitto rimane ancora da chiarire.L’ambasciata italiana a Tunisi sta seguendo il caso, fornendo supporto alla famiglia del connazionale. Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell’accaduto e individuare i responsabili.