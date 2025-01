Italian Sportrait Awards presentata l’edizione 2025 del Premio | in gara Sinner e Paltrinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma – E’ statadeldell’. Si rinnova allora l’appuntamento annuale delSportivo che assegnerà i riconoscimenti ai grandi campioni azzurri.Durante la conferenza stampa, svolta nella Sala Tevere della Regione Lazio, sono stati svelati i nomi degli atleti in. Sono ben 405, insieme a 93 squadre. E’ tutto pronto allora per assegnare gli Oscar dello Sporto.Tra gli atleti inspiccano Jannik, Jasmine Paolini, Thomas Ceccon, Gregorio, Nadia Battocletti, Sofia Raffaeli.Come riporta l’Ansa – Il presidente della Confsport Italia e ideatore del, Paolo Borroni, ha annunciato le nominationindicate dalla giuria tecnica composta da atleti ed ex atleti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari.